الأمم المتحدة  تثمن الإجراءات التي اتخذها التحالف لإنهاء الصراع  باليمن

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، الذي عقد عبر الاتصال ‏المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف. ‏

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، كما رحبت الممثلة الأممية بالإجراءات التي اتخذها التحالف سعياً لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.

‏كما تمت مناقشة خطوات تنفيذ خطة العمل ومذكرة التفاهم بين التحالف ومكتب الأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح ومناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الاراء حيال التطورات في موضوع اليمن، ودور الأمم المتحدة في وضع حد للاعتداءات الحوثية ضد الاطفال.

وحضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس القسم المعني بمجلس الأمن عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.