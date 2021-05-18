فيصل بن فرحان: المملكة لديها علاقات استراتيجية وشراكة متينة مع الدول الإفريقية

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ممثلاً للمملكة العربية السعودية في قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، وذلك بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بالإضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وأكد سمو وزير الخارجية، أن المملكة لديها علاقات استراتيجية وشراكة متينة مع الدول الإفريقية، تساهم في العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية في القارة الإفريقية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتقدم العديد من المشاريع الإنسانية في إفريقيا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونوه سموه، بنتائج قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة بالعمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية والازدهار في الدول الإفريقية، كما تعمل المملكة على تعزيز هذه الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.