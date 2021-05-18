لاستهداف الطواقم الطبية والمدنيين.. القبض على خلية حوثية خططت لنسف خط النقل الدولي بمأرب

تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية اليوم الثلاثاء في مأرب، من إحباط مخطط حوثي خططت له خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بالمحافظة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية عن مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على خلية إرهابية تعمل لصالح مليشيا الحوثي بمأرب.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على عناصر من الخلية أثناء زراعتها لعبوات ناسفة على الخط الدولي.

ونوه أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلية كانت قد بدأت العمل في زراعة العبوات الناسفة لاستهداف الطواقم الطبية والمسافرين وناقلات البضائع وبعض الأطقم التابعة للجيش الوطني.

يذكر أن السلطات الأمنية في مأرب، كانت قد ألقت القبض على عدّة خلايا حوثية، عملت على زرع العبوات الناسفة وتحديد المواقع لصالح مليشيا الحوثي، ومحاولة إثارة الفوضى.