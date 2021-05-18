رسمياً.. #حنا_بدو شعاراً لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين رسمياً أن النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستحمل شعار “حنا بدو”.

وكتب رئيس نادي الإبل على حسابه في تويتر :” #حنا_بدو شعاراً لـ #مهرجان_الملك_عبد العزيز_للإبل

يأتي هذا عقب حالة الغضب التي سادت بالمملكة ودول الخليج عقب مقابلة مع برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة” الأمريكية، أمس الاثنين، حيث اتهم الوزير وهبة، دول الخليج- دون تسميتها- بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.

وزعم شربل أن حزب الله، دافع عن سيادة لبنان وحرّر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المرحلة الثانية أتت دول المحبة والصداقة والأخوّة بتنظيم داعش وزرعته في سهل نينوى والأنبار وتدمر بتمويل منهم، بحسب وصفه.

كما خرج وهبة عن سياق النقاش الموضوعي، ووصف الضيف السعودي المشارك في الحلقة، رئيس لجنة العلاقات الأمريكية السعودية، سلمان الأنصاري، بأنه من أهل البدو.