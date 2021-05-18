البروفيسور “السلامة” مستشاراً في جامعة الملك سعود

أصدر معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر قراراً يقضي بتكليف البروفيسور حمود بن إبراهيم السلامة مستشاراً بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

وكان “السلامة” قد نال شهادة البكالوريوس في العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ثم حصل على ماجستير الآداب من قسم الثقافة الإسلامية في تخصص العقيدة بكلية التربية، بجامعة الملك سعود، والدكتوراة من قسم الثقافة الإسلامية في العقيدة أيضاً بكلية التربية، بجامعة الملك سعود ، وحاز على عددٍ من الدبلومات والدورات في اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب منصبه في الجامعة ، يتولى البروفيسور حمود السلامة عضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.

وتهنئ صحيفة “الوئام” الأستاذ الدكتور حمود السلامة ، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.