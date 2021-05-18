ضبط 3 مقيمين سلبوا 1.5 مليون ريال خلال عملية سطو في جدة #عاجل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 3 مقيمين، ارتكبوا عملية سطو في جدة.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن المقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال.

وأوضح أنهما أطلقا النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم.

وكشف أنه ضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.