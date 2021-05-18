“توكلنا” ضمن المشاريع الخمسة الأوائل بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أعلن تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، اختياره ضمن المشاريع الخمسة الأوائل في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021م المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات، عن فئة “الصحة الإلكترونية”.

ويأتي اختبار تطبيق توكلنا لهذه الجائزة تتويجا لهمة كوادر السعودية الوطنية، وتأكيدا لنجاح التطبيق.

وجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات تقوم بتقييم المشاريع المسخرة لتقنية المعلومات والاتصالات، وتكافئ المبادرات التقنية المساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الجائزة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية من 130 دولة على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة تطبيق توكلنا في الجائزة لإبراز إنجازات المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عالميا.

كما يأتي أيضا لإظهار دور منظومة توكلنا بصفتها قصة نجاح مساهمة في احتواء جائحة كورونا، ورفع مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.