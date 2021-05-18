مصر تطلب توضيحا من السفير اللبناني لديها بشأن “تصريحات شربل وهبة”

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها طلبت من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

في سياق متصل؛ أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأكدت أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

من جانبه؛ استدعى نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مساء اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة هادي هاشم حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية.

وتضمنت المذكرة استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.