شربل وهبة يعتذر: السعودية مملكة الخير والتسامح.. وأتقدم باستقالتي غدا #عاجل

قدم شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اعتذارا لدول الخليج وعلى رأسها السعودية، عن تصريحاته المسيئة أمس، معلنا عزمه تقديم استقالته.

وقال “وهبة”، في بيان مقتضب: “أتوجه بالاعتذار من دول الخليج عامة ومن المملكة العربية السعودية خاصة، مملكة الخير والتسامح، وأعلن توجهي غدًا إلى رئيس الحكومة للتخلي عن مهامي في وزارة الخارجية والمغتربين”.

في سياق متصل، أدانت دول عربية، وعلى رأسها لبنان نفسه، تصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، معتبرين أن تلك التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم.