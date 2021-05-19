جعجع للقيادة السعودية: أناشدكم… شعب لبنان برئ.. #شربل_وهبه وزير حزب الله

وجه السياسي اللبناني سمير جعجع انتقادات حادة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بعد تصريحاته المسيئة لدول الخليج.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات على حسابة الرسمي على موقع تويتر: “إن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجراً، فكيف بالحري إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة شربل وهبة الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر الذي شرب منها اللبنانيون طويلاً وما زالوا يشربون منه كثيراً”.

وأضاف “كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية حزب الله”.

وناشد جعجع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقيادة السياسية في السعودية عدم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله زوراً وزير وصفه بـ “غير مسؤول”.

عبر جعجع عن أمله بالقيادة السعودية، أن تكون، كما دائماً، سنداً للشعب اللبناني الذي عانى وما زال من سلطة خطفت البلد وشعبه بغفلة من الزمن.