الفيفا يصوّت غداً… مقترح سعودي بإقامة كأس العالم كل عامين

يصوت أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم غد الخميس، على مقترح الاتحاد السعودي والمتضمن دراسة جدوى إقامة بطولة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلاً من أربعة أعوام وفقاً للنظام الحالي.

ويترأس السويسري جياني انفانتينيو، الاجتماع الواحد والسبعين للجمعية العمومية وذلك عن طريق تقنية الفيديو.

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أجندة الاجتماع والتي تضمنت المقترح السعودي، إضافة إلى مقترح من اتحاد جامايكا حول تطوير نظام بطولة كأس العالم للسيدات، وكذلك مقترح اتحاد ليبيريا حول مستقبل بطولة كأس العالم للشباب.