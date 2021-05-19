واشنطن تدين تصريحات أردوغان المعادية للسامية

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ما وصفته بالتصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها أثناء انتقاده لإدارة ارئيس جو بايدن بسبب “دعمها” لإسرائيل ضد حماس.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة التعليقات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس أردوغان عن بالشعب اليهودي وتعتبرها مستهجنة”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يذكر البيان تصريحات محددة، لكن أردوغان، بعد اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، ندد بإسرائيل وحلفائها على خلفية العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي.

وقال إن النمسا بدعمها لإسرائيل، كانت تحاول التكفير عن الهولوكوست، بـ “جعل المسلمين يدفعون الثمن” مقابل ذلك.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وصف أردوغان الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس بالـ”مجزرة” ووصف إسرائيل بدولة إرهابية.

وسبق له مقارنة حملات إسرائيل في غزة بالفظائع النازية ضد اليهود.