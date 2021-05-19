الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على “جوازات سفر اللقاح”

أخفق قادة الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج “جوازات سفر اللقاح” التي تعتبرها مراكز قضاء العطلات شريان حياة في ذروة الموسم السياحي المقبل.

وذكرت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، أن مفاوضي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء، سيستأنفون المحادثات غداً الخميس.

ويمكن للشهادة الرقمية أن تفتح المزيد من دول الاتحاد الأوروبي للسفر داخل التكتل، بحلول أواخر يونيو حتى مع استمرار جائحة فيروس كورونا، والقلق من سلالاته.

وستوضح الوثيقة إذا أصيب المسافر بالفعل بالفيروس، أو أنه تعافى أخيراً منه، أو أنه مطعم ضده.

ويمكن أن يوفر ذلك الأساس للتنازل عن متطلبات الحجر الصحي المعمول بها حالياً للعديد من الرحلات داخل التكتل.

ومع ذلك، يترك الأمر لكل دولة من الدول الأعضاء الـ 27 لتقرر نوع الامتيازات التي تجلبها الشهادة داخل حدودها.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي، الألمانية كورنيليا إرنست، إن المفاوضين فشلوا في الاتفاق على القضايا الجوهرية.

وقالت إرنست، عقب مفاوضات الثلاثاء، إن المناقشات تدور حول نقاط رئيسية مثل طلب البرلمان الأوروبي الحصول على اختبارات مجانية للجميع.

كما رفض المشرعون الأوروبيون السماح لدول الاتحاد الأوروبي منفردة بالحصول على فرصة لفرض قيود دخول خاصة على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حتى لو كانت معهم شهادة.