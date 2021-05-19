انهيار كبير في سوق العملات الرقمية.. بيتكوين دون حاجز 40 ألف دولار

انهيار كبير في سوق العملات الرقمية اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، متأثرا بعمليات بيع مكثفة عقب أنباء عن فرض قيود صينية.

وتراجعت بيتكوين Bitcoin BTC دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء. بنحو 9% لما يصل إلى 38940.04 دولار، مقابل 43,365.88 دولار أمس الثلاثاء، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وبيتكوين الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل/نيسان.

وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 16.58% إلى 2936.65 دولار.

وانخفض سعر دوجكوين Dogecoin DOGE بنسبة 16.47% ليصل إلى 0.4151 دولار، مقابل 0.481 دولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP بنحو 25.80% لتسجل سعر 147.71 دولار، مقابل 174.27 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وتحولت عملة لايتكوين Litecoin LTC إلى الهبوط مسجلة خسارة بنحو 11.86% ليصل سعرها إلى 269.98 دولار، مقابل 299.33 دولار في ختام تعاملات أمس.

وهبط سعر عملة بولكادوت Polkadot DOT، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، بنحو 10.27% لتسجل 37.18 دولار، مقابل نحو 38.53 دولار أمس الثلاثاء.

وفقدت العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI نحو 15.86% من قيمتها، بعدما تراجع سعرها إلى 30.38 دولار، مقابل 34.19 دولار في ختام تعاملات أمس.

وهوت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK بنحو 5.84% لتصل إلى 38.09 دولار، مقابل 39.14 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.