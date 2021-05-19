تراجع أسعار النفط بسبب كورونا.. و”برنت” عند 67.9 دولار

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي، وفقا لـ”رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة إلى 67.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 في المائة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 في المائة أمس.

كان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارا مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.