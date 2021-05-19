فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع.. الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن قمر شوال سيرصد في طور التربيع الأول مساء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:12 م بتوقيت السعودية ( 07:12 م بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

من ناحية أخرى سيقوم قمر التربيع الأول بالمرور أمام النجم ايتا الأسد وهو رابع ألمع نجم في كوكبة الأسد في ظاهرة تسمى الاحتحاب، ستحدث كافة مراحلها مساء اليوم في سماء شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال شرق افريقيا وجنوب غرب اسيا.

بشكل عام ظاهرة الاحتجاب ترصد من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى ، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب ( اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة مرات قطر البدر.

ظاهرة الاحتجاب ستبدأ باختفاء النجم ايتا الأسد خلف النصف الغير مضاء من القمر وسيعود للظهور من النصف المضاء ويفضل الاستعانة بالمنظار او تلسكوب صغير وهي فرصة للتصوير ،وسوف يكون ذلك الحدث في المناطق السعودية وفق مايلي:

مكة المكرمة ( 09:01 – 09:14) ، المدينة المنورة ( 08:58 – 10:08) ، الرياض( 09:12 – 10:08) ، جدة (09:01 – 10:14) ، الدمام (09:17 – 10:02) ، تبوك (08:48 – 09:57) ، ابها (09:12 – 10:22) ، جيزان (09:13 – 10:25) ، القصيم (09:05 – 10:04) ، بيشة (09:09 – 10:19) ، رابغ (09:00 – 10:12)، الطائف (09:04 – 10:15)، حفر الباطن ( 09:09 – 09:58)، الأحساء (09:17 – 10:06) ، الجوف (08:55 – 09:54) ، الظهران (09:18 – 10:03).

أما في بعض المدن العربية سيكون الاحتجاب (حسب للتوقيت المحلي) : أبوظبي ( 10:27 – 11:07) – القاهرة (07:33 – 08:50) ، البحرين (09:30 – 10:04) ، القدس ( 08:42 – 09:48) ، بغداد ( 09:04 – 09:42)، عمان (08:44 – 9:48) ، الكويت (09:13 – 09:54) ، بيروت ( 08:41 – 09:42) ، مسقط (10:35 – 11:06) ، الدوحة ( 09:21 – 10:05) ، الخرطوم (08:02 – 09:18)، دمشق (08:44 – 09:43) ، مقديشو (09:43 – 10:42).

بشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص علمية مهمة، فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

جدير بالذكر خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.