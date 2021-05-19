نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال ‏الأسبوع الحالي ‏1871‏جولة ‏تفتيشية على أسواق اللحوم والخضار بوسط ‏المدينة أسفر عنها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق‏122‏ منشأة ومصادرة المواد التالفة وغير الصالحة وكذلك ‏عدم ‏التقيد ‏بالاشتراطات والاحترازية الوقائية ‏للحد ‏من ‏تفشي ‏فيروس ‏كورونا .

‏ ‏ ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ولبس الكمامة ‏وتعقيم ‏اليدين ‏والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام ‏عند ‏المراكز ‏والمجمعات ‏التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة ‏تخص ‏تطبيق ‏الاحترازات ‏الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على ‏الرقم ‏‏940 ‏أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية.