نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال الأسبوع الحالي 1871جولة تفتيشية على أسواق اللحوم والخضار بوسط المدينة أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق122 منشأة ومصادرة المواد التالفة وغير الصالحة وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات والاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا .
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة على الرقم 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.