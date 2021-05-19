ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى 491.2 مليار ريال

ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة بنسبة قدرها 11 % خلال الربع الأول 2021 مقارنة بنهاية الربع الرابع 2020، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 491.2 مليار ريال.

وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الأول 2021، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 718 صندوقا مقارنة ﺒ691 صندوقا في الربع الرابع 2020، منها 251 صندوقا عاما، و467 صندوقا خاصا.

ويشتمل الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

ووفقا لتقرير الهيئة، ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة (صناديق استثمار مؤسسة في المملكة ولا تكون صناديق عامة)، والتي تشكل نحو 53% من إجمالي قيم أصول الصناديق، بأكثرمن 11%، لتبلغ 258.4 مليار ريال.

كما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 11% خلال الفترة، لتبلغ 232.8 مليار ريال.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الأول 2021 نحو 388.2 ألف مشترك، مرتفعاً من 364.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع 2020.