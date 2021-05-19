الموافقة على تأسيس جمعية العلوم للجميع

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس “جمعية العلوم للجميع” برقم التسجيل 2063.

وتسعى جمعية العلوم للجميع إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزز وصول العلوم والتقنية لكافة فئات المجتمع, ويرأس مجلس إدارتها عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وعضوية علي بن محمد الوابل, وعبدالرحمن بن عبدالله الفاضل, والأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان, ومحمد بن عبدالعزيز البهلال

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية العلوم للجميع عبدالرحمن بن سلطان السلطان أن الجمعية الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة العربية السعودية تطمح أن تكون مرجعاً رائداً في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكاً في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع.

وبين أن الغايات الاستراتيجية للجمعية تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة عبر القطاع غير الربحي وكذلك تعزيز الاقتصاد المعرفي المهتم بالتعّليم والعلوم لمختلف أفراد المجتمع, إذ تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بأهمية العلوم وتطبيقاتها, وثقافة التعّلم والاستكشاف والإبداع, وتعزيز وصول العلوم والتقنية لكافة فئات المجتمع, وتنمية التفكير العلمي, وتنشيط ممارسة العلوم والتقنية, وتبني مبادرات تبسيط العلوم للنشء, وتفعيل التواصل العلمي, ومد الجسور بين الخبراء والمهتمين عبر تنظيم البرامج والندوات العلمية والمؤتمرات للعلوم والتقنيات الحديثة, ودعم الابتكار والتطور في مجال العلوم والرياضيات والهندسة, والأبحاث والدراسات في مجال العلوم والتقنية الموجهه للمجتمع, فضلاً عن تشجيع المبادرات والاستثمار المجتمعي في مجالات العلوم الحديثة والتقنيات المتقدمة.

يذكر أن جمعية العلوم للجميع هي الجمعية السعودية الأهلية الأولى من نوعها, ويتكون فريقها التأسيس من عدد من المختصين والمهتمين بمختلف مجالات العلوم, ومن المتوقع أن تعلن عن حزمة مبتكرة من المشاريع النوعية والبرامج العلمية خلال الفترة القادمة.