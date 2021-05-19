بدء القبول في كلية الملك خالد العسكرية.. تعرف على الشروط

بدأت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443 هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين لحملة الشهادة الجامعية ابتداءً من اليوم الأربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 م الساعة العاشرة صباحًا.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن التسجيل سوف يمتد حتى يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23-05-2021 م الساعة الحادية عشرة صباحًا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة

وبحسب موقع اللجنة فإن من شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).

أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط)

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني ).

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

https://www.kkmar.gov.sa/KKRU/FillFormStep1.aspx