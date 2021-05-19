استمرار التوافد على خيمة سفير المملكة في بيروت لاستنكار تصريحات “شربل”

استمر التوافد على خيمة سفير المملكة في بيروت، لاستنكار تصريحات وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة ضد المملكة.

وحرصت وفود شعبية وهيئات اقتصادية وسياسية، على زيارة الخيمة، للتنديد بتلك التصريحات.

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، قدم اليوم استقالته رسميا من منصبه للرئيس اللبناني على خلفية اساءته للسعودية ودول الخليج.

يشار إلى أن السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي أدانت تصريحات “شربل” المسيئة ضد المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية.

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اتهام شربل وهبة، للسعودية من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.