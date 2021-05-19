جامعة شقراء تقيم حفل معايدة افتراضي بمناسبة عيد الفطر

برعاية رئيس الجامعة وحضور الوكلاء والمنسوبين

أقامت جامعة شقراء، صباح اليوم الثلاثاء 6/10/1442هـ، حفل المعايدة السنوي “عن بعد” بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف وبحضور وكلاء الجامعة وعدد من المنسوبين عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث تبادل الحضور التهنئة بهذه المناسبة.

وخلال كلمته أثناء الحفل، رفع رئيس الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بهذه المناسبة، معبرًا عن شكره للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لكافة جوانب العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية.

كما هنأ “السيف” طلبة الجامعة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بعيد الفطر المبارك، وشكرهم على جهودهم خلال العام الدراسي الفائت والتي ساهمت في نجاح العملية التعليمية عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي رافقت جائحة كورونا، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود من الجميع للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة لوضعها في مصاف الجامعات المتقدمة على المستويين المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

وبعد ذلك، ألقى عدد من وكلاء الجامعة من بينهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الرحمن بن محمد الشهراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبد العزيز بن سليمان السياري، والدكتور ماجد بن فضي العنزي المشرف على وكالة الجامعة، وكذلك وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، الذين قدموا عبارات التهنئة بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.

واختتم اللقاء بفتح المجال لأعضاء هيئة التدريس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث هنأ عدد من عمداء الكليات رئيس ووكلاء الجامعة نيابة عن زملائهم الموظفين والموظفات بمختلف كليات الجامعة في كافة المحافظات.