مصر.. استمرار غلق المحال في الـ9 مساء والسماح بفتح الحدائق والشواطئ وفق إجراءات احترازية

قررت مصر، اليوم الأربعاء، الاستمرار في غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، وتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة إدارة أزمة كورونا في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا في مصر قررت في وقت سابق، إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم حتى التاسعة مساء مع السماح بسريان عمل توصيل الطلبات من محال المأكولات والمشروبات خلال تلك الفترة، حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت.