حرق علم الاحتلال ودهسه بالأقدام في الكويت

توافد متظاهرون كويتيون على ساحة الإرادة، للمشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها القوى السياسية لنصرة فلسطين.

وسمحت العناصر الأمنية للمشاركين في الوقفة بالتعبير عن آرائهم خلال 30 دقيقة فقط، على أن تبدأ الفاعلية في الساعة الخامسة، وتنتهي بعد نصف ساعة فقط.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن حرية التعبير والتجمع تضامناً مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم على يد قوات الاحتلال الصهيوني، يجب أن تكون وفق القانون.

بينما نفذ في وقت لاحق ممثلو القوى السياسية في البلاد وقفة تضامنية في ساحة الإرادة دعما للشعب الفلسطيني .

وقام عشرات من النساء والأطفال برفع لافتات تحت عبارات داعمة للشعب الفلسطيني وأطفاله ومنها : ” انا طفلة كويتية فلسطين قضيتي”.

كما قام المتظاهرون بدهس علم الاحتلال بأحذيتهم على الأرض.

كما هتف المشاركون بسقوط الكيان الصهيوني داعين إلى بذل الغالي والنفيس لنصرة الفلسطينيين.