انفجار صهاريج غاز بمأرب .. ومعارك محتدمة مع مليشيات الحوثي

شبّ حريق هائل في مقطورات غاز بمنطقة العرقين شمالي مأرب.

جاء هذا جراء اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر تخريبية كانت تستعد لعمل قطاع على الخط الدولي، ولايزال الحريق مستمرا.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن قوات الدفاع المدني تواصل محاولات إطفاء الحريق.

وأفاد مصدر في الشركة اليمنية للغاز أن مقطورات الغاز في منطقة العرقين لعمل تخريبي أدى لاحتراق عدد من المقطورات.

يذكر أن الجهات الأمنية بمأرب كانت قد تمكنت من ضبط خلية إرهابية حوثية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية بالمحافظة واستهداف الخط الدولي إضافة إلى التعرض للطواقم الطبية والمسافرين بعبوات ناسفة بعد العثور على مراسلات للخلية وأسلحة وأجهزة لا سلكية.