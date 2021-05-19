فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا للتنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.