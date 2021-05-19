الأوقاف الكويتية تحقق في طباعة مصاحف خالية من سورة ” النساء”

سادت حالة من الغضب بين الكويتيين بسبب تداول نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء، التي تأتي في الترتيب الرابع لسور القرآن الكريم.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عيسى الكندري، قد وجّه خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن خالية من سورة النساء.

وطالب الهيئة، بتحديد المتسبب بما جرى خلال ثلاثة أيام عمل، نظراً لخطورة ما جرى ومساسه بقدسية كلام الله.

يذكر أن خطاب الوزير، الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للوزارة، قد جاء عقب مناشدة أحد المواطنين الوزير للتحقيق في القضية بعد عرضه بمقطع فيديو نسخة من المصحف خالية من السورة الرابعة بشكل كامل.