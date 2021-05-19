ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 21% خلال أبريل

أعلنت ھیئة تنمیة الصادرات، الیوم، أن قیمة الصادرات غیر النفطیة شھدت ارتفاعا قدر بنسبة 21% خلال شھر أبريل 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وأوضحت في تغريدة على تويتر أن إجمالي قیمة الصادرات غیر النفطیة بلغ 4.13 ملیار ریال بحجم وصل إلى 4.4 ملیون طن، مبینة أن میناء الجبیل الصناعي جاء أعلى المنافذ تصديرا بـ 6.3 ملیار ریال، يلیه میناء الجبیل بـ 6.2 ملیار ریال، ثم میناء جدة الإسلامي بـ 4.2 ملیار ریال.