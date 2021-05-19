ليلة زرقاء.. #الهلال يرحب بعودة جماهيره بخماسية تاريخية في #الأهلي #الهلال_الاهلي

اكتسح الهلال نظيره الأهلي 5- 1 خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري 2020 / 2021، في واحدة من أقوى المواجهات التي تقام في البطولة.

جاءت الأهداف عن طريق سالم الدوسري 15، وجوميز هدفين 32 و42 عن طريق ضربة جزاء احتسبت للزعيم وأحرز الرابع والخامس صالح الشهري في الشوط الثاني.

وقررت وزارة الرياضة، الثلاثاء، إطلاق مبادرة «صفقوا للصف الأمامي» المخصصة لأبطال الأمن والصحة، وذلك بالتزامن مع قرارها السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا المستجد، للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب. وشملت المبادرة لفتة شكر وتقدير لأبطال الأمن والصحة في المباراة.