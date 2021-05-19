الحوثي يستولي علي سيارات الصليب الأحمر لنقل قياداته وجرحى المليشيا

سادت حالة من الغضب بين اليمنيين، عقب قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المتمردة، بأربعة سيارات إسعاف.

ونقل وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن الميليشيات تستخدم تلك السيارات لنقل أفرادها إلى جبهات القتال.

وعلق الإعلامي اليمني محمد الضبياني قائلا: “هذا دعم غير مباشر من الصليب الأحمر للحوثيين بسيارات رباعية الدفع لتعزيز عدوانهم على اليمنيين”.

وانتقد الضبياني هذا الدعم وأنه في ظل سيطرة كاملة للمليشيا على كل المرافق والمؤسسات في مناطق احتلالهم وانعدام الرقابة وعدم قدرة المنظمات في إيصال المساعدات لمن يستحقها.

من جهته أكد الصحفي علي العقبي أن هذا يعتبر دعما واضحا لخدمة الحوثيين، وستستعين ميليشيا الحوثي بالسيارات التي تقدمها لجنة الصليب لجبهات مأرب لإنقاذ الجرحى من عناصرها واستخدامها كتمويه لنقل قياداتها.

وكان الصليب الأحمر قد كتب في تغريدة له على حسابه في تويتر : ” إنه واستمراراً لدعم الهلال الأحمر اليمني في استجابته الطارئة، قدم 4 عربات إسعاف لفروع الهلال في محافظات حجة وذمار وريمة والحديدة، وهي مناطق خاضعة للحوثيين”.