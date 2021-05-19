غوتيريش يبحث مع الرئيس الفلسطيني الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار #القدس #المسجد_الاقصى

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاتصال بحث الجهود الدولية المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار.

كما نوقشت جهود عقد جلسة الجمعية العامة المقررة غدا الخميس في نيويورك، ومواصلة العمل من أجل صدور قرار مجلس الأمن الدولي.