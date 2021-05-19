أرقام صادمة.. تقرير حقوقي يوثق  386 حالة قتل خارج القانون ارتكبتها  مليشيا الحوثي بصنعاء

وثّق تقرير حقوقي في أمانة العاصمة صنعاء بالأرقام 386 حالة قتل خارج القانون ارتكبتها ميليشيات الحوثي، إضافة إلى حالتي قتل تحت التعذيب و210 اختطاف وإخفاء قسري.

وتم توثيق أيضا 63 حالة تعذيب، و279 حالة تجنيد أطفال، 137 ، إضافة إلى اقتحام منشآت و158 حالة نهب الأموال العامة والخاصة.

كما أدان مركز حقوقي مداهمة مليشيا الحوثي لقرية في “الأهجر” منوها أن 42 مواطناً اعتقلوا في الحملة.

وأضاف أن المليشيا اتهمت المختطفين بطمس شعاراتها الطائفية من على جدران منازل القرية ومسجدها وتمزيق صور خاصة لقيادات في الجماعة وأخرى إيرانية.