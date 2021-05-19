مشرعون أمريكيون يحاولون منع صفقة سلاح أمريكية للاحتلال الإسرائيلي #القدس #المسجد_الاقصى

يعمل مشرعون ديمقراطيون أمريكيون للتقدم بمشروع قانون لوقف صفقة بيع الأسلحة لإسرائيل، وسط زيادة ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخفض التصعيد.

وبحسب “بوليتيكو” فإن النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز تقود هذا الجهد، إلى جانب النائبات رشيدة طليب وإلهان عمر والنائب مارك بوكان بالإضافة إلى عدد آخر من نواب الحزب الديمقراطي.

وأكدت متحدثة باسم كورتيز أنه سيتم الكشف عن مشروع القرار اليوم الأربعاء.

ويهدف المشروع في صيغته الحالية إلى حظر قرار إدارة بايدن الموافقة على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.