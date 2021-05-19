المؤشرات الأولية تدين الحوثي .. البحرية الأمريكية والكندية تعلنان مصادرة نحو 10 آلاف كيلو مخدرات

من خلال اعتراض قاربين مشبوهين، تمكنت القوات البحرية في كل من الولايات المتحدة وكندا، من ضبط ومصادرة قرابة 10 آلاف كليو جرام من المخدرات.

وأضافت أنها كانت مهربة على متن مركبين مشبوهين، لصالح الجماعات الإرهابية.

وبحسب بيان مقتضب للبحرية الكندية فإن الفرقاطة الملكية “كالجاري”، اعترضت قاربين مشبوهين وصادرت من على متنهما “7015 كيلو من الحشيش و240 كيلو من الهيروين”.

ونوهت أن العملية تهدف إلى قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة، لكنها لم تحدد مكان اعتراض القاربين ومصادرة المخدرات.

يذكر أنه كان تم الإعلان في مطلع مايو الجاري، عن ضبط ومصادرة 1286 كيلو جرام من الهيروين و360 جرام من مخدر الميث، كانت على متن قوارب تهريب في بحر العرب جنوبي اليمن.