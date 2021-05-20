شرطة جازان: القبض على مواطن تباهى بحيازة القات المخدر

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان من القبض على مواطن يتباهى بحيازة القات المخدر ونشر ذلك عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعية.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى بحيازة القات المخدر، ونشر ذلك عبر حسابه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، واحالته إلى فرع النيابة العامة.