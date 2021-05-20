مقتل فلسطينية في #غزة يرفع حصيلة المواجهات مع الاحتلال إلى 257 قتيلاً #القدس #فلسطين_تنتفض

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بمقتل امرأة في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس على جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية على موقعها، أن الغارة استهدفت أرضاً في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس، جنوب القطاع، مضيفة أنها أسفرت كذلك عن إصابة 6 آخرين على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 8 أشخاص أمس الأربعاء، مع تواصل موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية التي تفجرت في 10 مايو الجاري، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 257 فضلاً، عن 7898 جريحاً على الأقل، وبمقتل هذه السيدة يرتفع عدد القتلى في غزة إلى 229 بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1628.

وأضافت الوكالة أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 27، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحاً، مشيرة إلى مقتل شاب في مدينة القدس، وإصابة 1108 آخرين، ومقتل شابين في مدينتي اللد وأم الفحم.