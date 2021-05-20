في #السودان: 3 آلاف ريال سعودي غرامة الطعن بـ”السكين”!

أصدرت السلطات المختصة في شرق ولاية شرق دارفور بغرب السودان أحكاماً مشددة بعد تكرار حوادث الاعتداء على النفس.

وفي هذا الاطار شدد والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسي على انزال اقصي العقوبات علي كل من يرتكب جريمة جنائية بالسكين بمشتقاتها المختلفة (سكين-ساطور-سيف -مطواه- مقص -وغيره) عقوبة الغرامة والسجن او الاثنين معا.

وقال كل من يرتكب جريمة بالسكين يغرم 300 الف جنيهات بما يعادل 3 الاف ريال سعودي وغرامة لحاملها بــ 100 الف والسجن 6 شهور بقانون الطوارئ.

وشدد علي جمع السلاح بشقية الناري والابيض من المواطنين وقال ان جريمة القتل بالسكين اصبحت وباء فلابد من حسمها.

كشفت الاجهزة الامنية بأن جريمة القتل بالسكين من قبل المراهقين خلال الشهور الماضية بلغت 57 حالة قتل.