كريستيانو بطل كل المسابقات في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو ببطولة كأس إيطاليا الليلة الماضية مع فريقه يوفنتوس، وأصبح بطلاً لكل المسابقات في كرة القدم الإيطالية والإسبانية والإنجليزية.

بعد أن فاز بلقبين للدوري الإيطالي، ومثلهما للسوبر الإيطالي، توج كريستيانو بلقب الكأس بعد الفوز 2-1 على أتالانتا في نهائي المسابقة.

وكان هذا هو اللقب الثلاثين في مسيرة اللاعب على مستوى الأندية، بالإضافة إلى تتويجه بأمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.

وفاز كريستيانو بجميع المسابقات مع ريال مدريد في إسبانيا (2 دوري و2 كأس السوبر و2 كأس الملك)، فضلاً عن التتويج مع “الملكي” بدوري الأبطال أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ومونديال الأندية ثلاث مرات.

وفي انجلترا، توج بلقب “البريميير ليغ” ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة (كأس السوبر) مرة مع مانشستر يونايتد، وهو الفريق الذي فاز معه أيضاً بدوري الأبطال في 2008، والكرة الذهبية.

ويسعى المهاجم البرتغالي للتركيز حالياً على الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، التي يحتاج فيها اليوفي للفوز في ملعب بولونيا، وانتظار تعثر أي من ميلان أو نابولي، من أجل التأهل للنسخة المقبلة من دوري ابطال أوروبا.