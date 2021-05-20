جيش الإحتلال يواصل ضرب أنفاق حماس في #غزة #القدس #فلسطين_تنتفض

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، إنه واصل في ساعات الليل قصف أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، فيما واصلت الحركة إطلاق القذائف على إسرائيل، مشيراً إلى إطلاق 70 قذيفة منذ الليلة الماضية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على تويتر، أن طائرات حربية شنت غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة “موجهة ضربة قوية وملموسة في هذا المجال”.

وأضاف أن الطائرات “قصفت أيضاً أهدافاً إرهابية أخرى طالت مواقع إنتاج أسلحة، وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض”.

وأشار إلى أنه بين السابعة مساء والسابعة من صباح اليوم اُطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل،”سقطت عشرة منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية 90% منها”.

ووفقاً للجيش، أطلق منذ بداية التوتر الحالي، 4070 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل، سقط 610 منها داخل القطاع.