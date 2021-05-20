السعودية: ارتفاع معدل التضخم عند 5.3%

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 5.3% خلال شهر أبريل 2021.

وأشارت الإحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 103.90 نقاط خلال أبريل 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 98.71 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2020، وفيما يلي جدول يوضح تطور معدل التضخم:

وقالت الهيئة إن ارتفاع التضخم في شهر أبريل يعزى إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 8.3%، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 14.9%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.3%.

وسجل قسما “الاتصالات” و”التبغ” ارتفاعا بنسبة 13.5% و13.1% على التوالي، حيث تأثر الأول بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4%، والثاني بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.1%.

في المقابل، سجل قسم “التعليم”، انخفاضا بنسبة 9.1% متأثرا بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 14.3% وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11%.

كما انخفضت أسعار قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى” بنسبة 2.6% بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.7%.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.