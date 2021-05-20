وزير خارجية لبنان المستقيل حاول منع بث تصريحاته المسيئة لدول الخليج #شربل_وهبة

قال رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية الإعلامي، السعودي سلمان الأنصاري، إن وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة، أدرك خطأه فور خروجه من قناة “الحرة” بعد تصريحاته المسيئة للسعودية ولدول الخليج الأخرى.

ولفت الأنصاري في مقابلة تلفزيونية، حسب صحيفة الرأي الكويتية، أن الوزير حاول طوال يومين قبل بث المقابلة إقناع إدارة الحرة بمنع إذاعتها، وحاول التواصل المباشر مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية الأمريكية، لكنه لم يفلح.

وقال الأنصاري أن المحطة رفضت التنازل السياسي، واكتفت بحذف بعض المواقف النافرة، وبينها تهجمه على مقدمة البرنامج، عبارات جارحة أخرى ضد الأنصاري أيضاً الذي شارك في البرنامج.