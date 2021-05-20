بالفيديو والصور.. “السنا التجارية” ريادة واحترافية وكيان وطني استثماري داعم للتحول بانسجام مع مستهدفات #رؤية المملكة_2030

قامت شركة السناء التجارية للرخام والجرانيت، في عام 2004 بتدشين معرض الشركة في جدة لتكون الانطلاقة لافتتاح سلسلة المعارض.

وتقوم شركة السناء التجارية باستيراد الرخام الطبيعي من عدة دول على رأسها “البرتغال اسبانيا ايطاليا اليونان تركيا الهند الصين البرازيل” بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، كما قامت شركة السناء التجارية بتأسيس مكاتب لها في اوروبا واسيا لانتقاء أجود انواع الرخام قبل الشحن للملكة بهدف توفير منتج بجودة عالية واسعار تنافسية.

وتأسست شركة السناء التجارية على اسس تجارية واقتصادية واستثمارية مستندة على الخبرات المتراكمة في نشاط صناعة وتجارة الرخام والسيراميك، وتركز على الريادة والاحترافية في ادارة اعمالها لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبسعر منافس للوصول الى رضاء العملاء .

ومن منطلق خبراتها التراكمية وتميزها في اعمالها ومنتجاتها واصلت جهودها ببناء شراكات محلية وعالمية لتقديم منتجات تنافسية في السوق السعودي الذي يعد الاسرع نمواً على مستوى الخليج والشرق الاوسط، كما تفخر شركة السناء التجارية بحضورها ضمن المشهد الاقتصادي السعودي .

وتلتوم شركة السناء التجارية بدورها ككيان وطني (استثماري) داعم للتحول بانسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تلبي تطلعات الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، لبناء وطن طموح ،ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، يعزز قيمة المملكة كدولة رائدة عالمية .