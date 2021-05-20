الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا.

وشددت المنظمة على وجوب مواصلة تجنّب السفر دوليا.

ويأتي تصريح المنظمة بعد يومين من تحذير رئيسها من أن الوباء العالمي لم ينته بعد على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد في بعض البلدان، بعد أيام من إخبار مركز السيطرة على الأمراض للأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أنه يمكنهم التحرك بدون أقنعة في معظم الأماكن.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر في مقر الوكالة في جنيف: “هناك انفصال كبير في تزايد حيث يبدو أن هناك عقلية في بعض البلدان ذات معدلات التطعيم الأعلى، بأن الوباء قد انتهى، بينما يعاني البعض الآخر من موجات هائلة من العدوى”.

وحذر من أن “الوباء ما زال بعيداً عن نهايته”. “لن ينتهي الأمر في أي مكان حتى ينتهي في كل مكان”.