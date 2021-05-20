حملة “امتثالك أمانة”: ضبط 22 مخالفة بالمواقع السياحية في الطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة وكالة الخدمات والبلديات الفرعية, حملة واسعة على مرافق الأغذية ومغاسل الملابس بأنحاء المحافظة، جرى خلالها ضبط 22 مخالفة لاشتراطات النظافة وصحة البيئة في 68 مرفقاً تجارياً شملت المطاعم والمطابخ والكفتريات ومحلات بيع المواد الغذائية والمغاسل.

وأكدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن حملة (امتثالك أمانة) مستمرة في جميع المواقع، وتنفذ الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية برنامجاً رقابياً موسمياً مكثفاً، ويتم رفع تقارير هذه الحملات لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي وما تم اتخاذه حيال المحلات والمرافق المخالفة من جزاءات وعقوبات رادعة.

وأشارت الوكالة إلى أن المواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة ومواقع الكثافة الإرشادية قبل الأسواق والمراكز والشوارع التجارية والمواقع المجاورة للحدائق والمنتزهات العامة هي المشمولة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، مع استمرار التنسيق المشترك من فروع الأقسام لمنع أي تجاوزات تؤثر سلبياً على صحة المستهلك، وردع كل من تسول له نفسه استغلال الموسم السياحي في تجاوز الأنظمة والتعليمات وتغطية جميع المرافق رقابياً على مدار الساعة.