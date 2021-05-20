ولادة مكة تستقبل 19633 خلال شهر رمضان

كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/هلال بن هلال المالكي ، عن عددالحالات المستشفى خلال شهر رمضان المبارك والتي بلغت 19633 حالة.

حيث أوضح “المالكي “أن حالات الولادة تنوعت بين 495 ولادة طبيعية و265 ولادة بعملية قيصرية.

وبلغ عدد المراجعين للعيادات الإفتراضية 329 مراجع و8255 مراجع للعيادات غير الافتراضية، كما بلغ عدد المراجعين للطوارئ 8509.

وتنوعت العمليات ما بين 268 عملية طارئة و143 عملية مجدولة.

وأكد الدكتور “المالكي”أن إدارة مستشفى الولادة تعمل جاهدة على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في كافة مرافقها وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى والتي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لاستقبال حالات الولادة.

يذكر أن ولادة مكة تبذل جهوداً ضخمة من أجل رعاية وراحة مرضاها لتقديم الخدمات الصحية التي تعد ضمن إطار المنظومة المتكاملة.