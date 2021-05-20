وفقا للتقويم.. “التعليم” توجه بإنهاء العمل على منصة مدرستي 

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها بإنهاء أعمال المدارس على منصة مدرستي، وذلك وفقا للتقويم الدراسي المعلن عنه.

كما وجهت أيضا بالاحتفاظ بنسخة من الإحصاءات والبيانات والأنشطة الخاصة بالعام الدراسي 1442 لدى إدارة المدرسة، وكذلك الرفع بمشاركات مسابقة “مدرستي تبرمج” على المنصة المعتمدة لقادة المدارس.

جاء ذلك في تعميم وجهته وزارة التعليم لجميع قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم رفع تقرير عن التحديات والايجابيات والممارسات المثلى لتطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، من خلال منصة مدرستي

كما شمل أيضا التنويه بتكريم المدارس المتميزة والمعلمين المتميزين، خلال تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.