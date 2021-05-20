التعليم: “لقاح كورونا” شرطا أساسيا لدخول المنشآت التعليمية بداية من أغسطس #عاجل

أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 1 أغسطس كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية.

وأكدت الوزارة على جميع منسوبيها بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حرصا على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من 1 أغسطس المقبل (22/12/1442) سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية: (محصن، محقن جرعة أولى، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق “توكلنا”.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروس.