“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 10339.85 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضا 32.69 نقطة ليقفل عند مستوى 10339.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والزامل للصناعة، والعبداللطيف، والبابطين، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، وسبكيم العالمية، وبتروكيم، وجبسكو، وبي سي أي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.41%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، شاكر، وتكوين، ومشاعر ريت، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وشاكر، ودار الأركان، وتكوين، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضاً 772.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24184.02 نقطة، وبتداولات بلغت 75 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 3144 صفقة.