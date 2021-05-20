“‏التعليم” تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الإيفاد والابتعاث

أعلنت وزارة التعليم،‬⁩ عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر ⁧‫نظام فارس‬⁩ اعتبارا من تاريخ 10/ 10/ 1442هـ وحتى 24/ 10/ 1442هـ؛ وفق الشروط والضوابط المعلنة.

وحددت الوزارة شروط الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية وتمثلت في أن يكون المرشح حاصلا على خمس درجات في اختبار IELTS الأكاديمي “تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية”، وأن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميا، وأن يكون القبول نهائيا غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته.

كما شملت الشروط، أن يكون القبول والخطة الدراسية مترجما ومعتمدا ومصدقا من الملحقية التعليمية شرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات، وأن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية إضافة إلى البحث والرسالة.

كما حددت الوزارة، شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل لشاغلي الوظائف التعليمية تمثلت في أن يكون القبول نهائيا غير مشروط “بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية”، إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن 9 ساعات على ألا يتعدى كامل مدة الدراسة عن 4 فصول دراسية للماجستير و6 فصول دراسية للدكتوراه.

وشملت الشروط، أن لا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرا وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي “انتظام” وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف الجائحة شرط إرفاق إفادة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بذلك، أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه “تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية”، ولا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة ويتم أخذ التعهد اللازم على المرشح بذلك.