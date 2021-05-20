فيصل بن فرحان: الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إن الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية تسببت في التصعيد، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية.

وأعرب خلال كلمة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن رفض الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية.

وأضاف أن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع، مشددا على ضرورة الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، مرحبا بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.